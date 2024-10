Prof. Dr. Hoşkara, kongre kapsamında Siena Belediyesi için ISOCARP adına, Siena’nın tarihi merkezinde yer alan Vie del Capitano bölgesinin yeniden canlandırılmasına yönelik bir atölye çalışmasının yürütücülüğünü yapmanın yanında, Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert ile birlikte Güzelyurt’un kamusal alanlarının kentsel bellek üzerinden okunmasına yönelik yürüttükleri ‘Understanding Transformation of Public Spaces through Urban Memories in Shrinking Cities: The Case of Morphou, Cyprus’ başlıklı çalışmalarının sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Hoşkara, aynı zamanda kongrenin davetli konuşmacılarından Dr. Chris Elisara’nın oturumunda panelist olarak da görev aldı.

Doç. Dr. Ege Uluca Tümer ise kongre kapsamında, ‘Ecological Features of Adobe Houses in Rural Settlements: Vernacular Houses in the Villages of Mesaoria Plain-Cyprus’ başlıklı araştırma sunumunu gerçekleştirdi. Kongreye aynı zamanda, DAÜ Mimarlık Bölümü Doktora adayı mimar Derviş Taşkıranlar da katılarak tez danışmanı Doç. Dr. Müge Riza ile birlikte hazırladıkları ‘The Role of Cultural and Creative Industries in Revitalizing Nicosia’s Urban Landscape’ başlıklı çalışmalarını sundular.