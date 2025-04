Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve İşçi Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Kılıç söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, emeğin kutsallığına ve dayanışmanın gücüne yürekten inanan bir anlayışla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten duygularımızla kutluyoruz. Bu anlamlı gün, alın teriyle hayatı şekillendiren, üreten, gelişim ve ilerlemenin temel dinamiğini oluşturan tüm emekçilerin onurlandırıldığı özel bir gündür. Üniversitemizin akademik ve idari yapısını ayakta tutan tüm çalışanlarımızın özverili çabaları, DAÜ’nün ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği başarıların temelini oluşturmaktadır.

Çalışan haklarına saygılı, adaletli ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, üniversite olarak önceliklerimiz arasında yer almakta ve bu ilkeye bağlı kalarak tüm personelimizin emeğine değer verilmektedir. Toplumsal barışın, ekonomik kalkınmanın ve demokratik gelişimin temel taşlarından biri olan emek, her zaman takdir edilmeli ve desteklenmelidir.

Emek hiç şüphesiz dünyadaki en büyük değerdir. Emek verilen, alın teri ve haklı kazanç ile yapılan her iş değerlidir. Dünya genelindeki tüm emekçilerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olabilmeleri için yılın bir günü değil her günü mücadele edilmeli, emekçilerin hakları sadece 1 Mayıslarda değil her gün konuşulmalı ve korunmalıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de ‘Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, doktor, kısaca bütün vatandaşların, hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.’ sözü ile tüm emekçilerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması gerekliliği üzerine düşüncelerini açık bir şekilde ifade etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Üniversitemizi, ülkemizi ve dünyamızı güzelleştirmek için emek veren tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, tüm dünyada çalışanların haklarının korunduğu aydınlık dolu bir gelecek dilerim.”