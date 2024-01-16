Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Bakanlar Kurulu’nda yapılan DAÜ sunumu ile ilgili bir açıklamada bulundu.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, “Üniversitemizi hayatta tutmak için makul ve adil olmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz” ifadeleri kullanılarak, sendika olarak bu konuda hep hassasiyet gösterdiklerine dikkat çekildi.

“Üzülerek ifade etmeliyiz ki bugün Üniversite yönetiminin, VYK ve Hükümetin talebiyle, Bakanlar kuruluna bugüne kadar görüşülen protokol taslağı dışında makul ve adil olmayan ve sendikamızın kabul etmesinin mümkün olmadığı öneriler sunduğunu öğrendik” ifadeleri kullanılan açıklamada, bu yaklaşıma verilecek tepkinin son derece sert olacağı kaydedildi.

DAÜ-SEN, Rektörlüğün acil olarak sunumun tüm paydaşlar ile paylaşılması gerektiğini kaydederek, “Üniversitemizi ancak birlikte hareket edebilirsek hayatta tutabiliriz” açıklamasında bulundu.