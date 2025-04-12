Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayacak şekilde projelendirilen Uluslararası Yaz Okulu kapsamında İran, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna, Türkiye, Belarus ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden, yaşları 10 ile 25 arasında değişen yaklaşık 2000 katılımcı DAÜ kampüsünde misafir edilecek.

Uluslararası Yaz Okulu’na katılanlar düzenlenecek olan eğitim programlarının yanında çeşitli aktivitelere de katılarak hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) doğasını ve kültürünü yakından tanıma fırsatı yakalayacaklar hem de akademik yönden kendilerini geliştirecekler.

Hem Dil Öğrenin Hem Eğlenin

Uluslararası Yaz Okulu kapsamında Genel İngilizce Kursu, Genel Türkçe Kursu ve IELTS/TOEFL Hazırlık Kursları düzenlenecek. Katılımcıların seviyelerine göre belirlenecek olan gruplarda alanında uzman eğitim kadrosu tarafından alınacak eğitimler ile uluslararası geçerliliğe sahip sınavlara hazırlanılabilecek. Genel İngilizce Hazırlık Kursu 2, 3 ve 4 haftalık, Genel Türkçe Kursu 2 ve 3 haftalık, IELTS/TOEFL Hazırlık Kursu ise 2 ve 4 haftalık seçenekler şeklinde planlandı.

Engelsiz Kampı ve Sağlık Kampı Düzenlenecek

Özel gereksinimi olan bireyler için destekleyici ve kapsayıcı bir ortam sunacak olan Engelsiz Kampı, kişisel büyüme ve gelişim için güvenli ve güçlendirici bir alan sunarak fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimi teşvik etmeyi amaçlıyor. İki haftalık bir eğitim sürecini kapsayacak olan programda alınacak derslerin yanında çeşitli aktivitelerle katılımcıların fiziksel zindeliğini artıracak özel faaliyetler de gerçekleştirilecek.

Öte yandan hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa odaklanan kapsamlı ve aktif bir deneyim sunacak olan Sağlık Kampı kapsamında ise katılımcıların sağlıklarını ve zindeliğini geliştirmek adına çeşitli programlar gerçekleştirilecek. Fizyoterapi, pilates, vücut farkındalık terapisi, yoga, kardiyo, kuvvet antrenmanı ve açık hava sporları gibi birçok farklı alanda aktiviteyi de barındıran Sağlık Kampı, fiziksel aktivitenin yanı sıra beslenme, stres yönetimi ve ruh sağlığı konulanında atölye çalışmaları da sunacak. İki haftalık bir programı kapsayan kampta genel fiziksel ve ruhsal sağlığı teşvik etmek amaçlanıyor.

Kısa Dönem Staj ve Eğitim Programları

Uluslararası Yaz Okulu kapsamında Mayıs ayından itibaren kısa dönem staj ve eğitim programları için katılımcı kabul edilmeye başlanacaktır. Kısa dönem staj ve eğitim programları kapsamında, Mayıs ayından itibaren öğretmenler, banka çalışanları, pazarlama, finans, dış ticaret uzmanları ve diğer çeşitli meslek gruplarından katılımcılara 2, 3 ve 4 haftalık eğitim programları sunulacaktır. Bunun yanı sıra hem Uluslararası Yaz Okulu'na hem de kısa dönem programlara ülkemizden katılımcılar kabul edilecektir.

Uluslararası Yaz Okulu’nda İngilizce dil eğitimi, işletme ve yöneticilikten, çevresel ve kültürel çalışmalara kadar uzanan farklı alanlar üzerine bir dizi eğitim olanakları yer almaktadır. Aynı zamanda, uluslararası iş birlikleri çerçevesinde yıl boyunca iş dünyası ve yöneticiler için kısa süreli eğitim olanakları da sunulmaktadır.

Uluslararası Yaz Okulu veya Kurslara kayıt ile ilgili detaylı bilgiye [email protected] e- mail adresinden veya 0392 630 32 03, 0392 630 22 55 ve 0533 857 54 18 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.