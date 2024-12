Projeler, 24 Aralık 2024 Salı günü, saat 12:00’de, Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen bir açılış töreniyle tanıtıldı. Etkinlikte, lisansüstü öğrenciler tarafından hazırlanan projeler, Prof. Dr. Naciye Kunt’un koordinatörlüğünde yürütülen Transformative TESOL Education: Diversity (ELTE 519) ve Innovation, Social-Emotional Learning ve Studies in Second Language Acquisition (ELTE 603) dersleri kapsamında hazırlandı.

Söz konusu serginin açılış töreni, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan'ın kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Etkinliğe, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hatice Hasipoğlu, DAÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatoş Erozan ile fakülte öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Poster sunumları, dil öğretiminde dönüşüm, çeşitlilik, inovasyon ve sosyal-duygusal öğrenme gibi çağdaş konulara odaklanırken, ikinci dil edinimi üzerine yapılan kapsamlı ve yenilikçi çalışmaları konu aldı.

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı Araştırma/Poster Başlıkları:

Gerçekleştirilen sergi kapsamında, yüksek lisans öğrencilerinden Aruzan Nariman, Navigating Complexities in Multicultural Classrooms Considering the Current Situation in the World başlıklı çalışmasını sundu. Gülgün Özertay ve Muhammed İbrahim Emrem, Inclusiveness in ELT: Teachers’ Perception başlıklı araştırmalarıyla etkinlikte yer aldı. Ejber Aydın, Mehdi Sadeghi Mohammadi, Lina Öztoprak ve Beyza Nur Çelik Teachers' Self-Efficacy and Attitude Towards Inclusive Education başlıklı çalışmalarını sergiledi. Dilek Üyücü Learners' Perceptions of Translanguaging in English Language Learning başlıklı çalışmasını tanıttı. Doğukan Hacımuratlar ve Sıla Taş Socio-Emotional Learning in English Language Learning başlıklı araştırmalarıyla etkinlikte yer aldı. Shahjahan Ara ise Enhancing FLEP School Learners' Participation through Translanguaging: Teachers' Perspectives, Practices, and Implications başlıklı çalışmasını sundu.

İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı Araştırma/Poster Başlıkları:

Sergide doktora öğrencilerinden Şerife Engür A Qualitative Study on Challenges and Emotions of Undergraduate Students in EMI Classes başlıklı çalışmasını sergiledi. Elena Gasmi Enhancing Explicit Language Learning in the Elderly: The Role of Brain Plasticity in Cognitive Improvements başlıklı araştırmasıyla dikkat çekti. Sena Küçükkancabaş Personality Differences and Language Learning: A Comparison in the FLEPS Context başlıklı çalışmasını sundu. Parisa Mehdizadeh Functions of Code-Switching in an EFL Context: Teachers’ Perspectives başlıklı çalışmasını tanıttı. Ekrem Seralp Exploring the Role of Classroom Anxiety in Second Language Acquisition: Impacts on Turkish Intermediate Level EFL Learners başlıklı araştırmasını paylaştı. Napee Narottam Lodhia Sex Differences in Motivation for Language Learning: Exploring Language Learning Strategies in Final International University (FIU) başlıklı çalışmasıyla etkinlikte yer aldı. Yussuf Mohammed Khatip ise Examining Code-Switching as a Scaffolding Technique in Zanzibar EFL Classrooms: Cognitive Benefits and Educational Implications başlıklı çalışmasını sundu.

Söz konusu etkinlik, Fakülte Öğretim Üyeleri ve proje öğrencilerinin toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.