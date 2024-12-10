DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.30’da Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu binası önünde yapılacak kermese dünyanın dört bir yanından ülkeye öğrenim görmek için gelen DAÜ öğrencileri, kendi kültürlerinden yapacakları geleneksel yemekleri satışa sunacak. Satışlardan elde edilecek gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

Kermese katkıda bulunmak ve destek vermek isteyenlerin Toplumsal Sorumluluk Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’a [email protected] e- mail adresi üzerinden ulaşabileceği kaydedildi.