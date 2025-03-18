DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Binası’nda yer alan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

GÖZDER

DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Yağmur Gözder törende yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu vurgulayarak, bu zaferin sadece bir savaş değil, inancın, vatan sevgisinin ve fedakârlığın en büyük örneklerinden biri olduğunu belirtti.

KAYA

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Devran Kaya da, bu zaferin, hem dünya tarihi hem de Türkiye için büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazanılan Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline geldiğini ifade eden Kaya, bu zaferin milli mücadeleyi pekiştirdiğini kaydetti. Kaya, Çanakkale Savaşları’nın, Türk milletinin inanç ve fedakârlıkla birleşen direncinin bir örneği olduğunu söyledi.

KILIÇ

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin tarih yazdığı önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bu zaferin sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, Çanakkale’nin Türk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştiren, kahramanlık ruhunun somut bir örneği olduğunu da ifade etti.

Kılıç, Kıbrıslı Türklerin, Çanakkale Savaşlarına katılarak, gösterdikleri cesaretin ve savaş esirlerine yardım etme mücadelesinin, Türk milletinin fedakârlık ruhunun bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Kılıç, üniversite olarak gençleri bu şanlı tarihin bilincinde yetiştirerek, ülkenin geleceğine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Etkinlik, müzik dinletisi ardından, Çanakkale Zaferi’ne dair serginin açılışı ile sona erdi.