Söz konusu etkinlik, 6 Mayıs 2025 Salı günü, 10:00 – 12:00 saatleri arasında, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Prof. Dr. Ali Öztüren, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici’nin yanı sıra bölüm başkanları, yönetsel müdürler, akademik ve yönetsel personel ile sektör temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Eğitim Müfredatımızı Değişen Dünya Koşullarına Uygun Şekilde Güncelliyoruz”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, fakülte hakkında bilgi vererek yürüttükleri faaliyetlere değindi. DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin Times Higher Education sıralamasında ilk 300 bandında yer aldığını belirten Prof. Dr. Besim, bu başarının fakülteyi öncü bir konuma taşıdığını vurguladı. Fakülte olarak eleştirel düşünebilen, sorgulayan, gelişim ve değişime kolay uyum sağlayabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Besim, eğitim müfredatlarını da bu doğrultuda, değişen dünya koşullarına uygun şekilde güncellediklerinin altını çizdi. Yenilikçi bir bakış açısıyla pek çok etkinlik düzenlediklerini dile getiren Prof. Dr. Besim, Kariyer Kahvesi etkinliğinin de bu kapsamda gerçekleştirildiğini belirtti. Etkinlikle öğrencilere birçok fırsat sunmayı amaçladıklarını söyleyen Prof. Dr. Besim, DAÜ mezunu öğrencilerini çeşitli sektörlerde görmenin kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti. İş dünyasındaki gelişmeleri ve ihtiyaçları öğrencilere aktarmak amacıyla firmaları etkinliğe davet ettiklerini belirten Prof. Dr. Besim, etkinliğe destek veren tüm firmalara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Bizim İçin Sektörel İlişkilerin Geliştirilmesi Çok Önemli Bir Hedeftir”

Ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, etkinliğin yalnızca bir kahve sohbeti olmadığını, farklı dünya görüşlerinin ve bakış açılarının bir araya geldiği, öğrencilerin geleceğe dair hayallerinin başlangıcını yapabilecekleri, fikirlerini geliştirebilecekleri ve dönüştürebilecekleri önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Etkinliğin özellikle öğrencilerin kariyer planlamalarını yaparken, sektör temsilcilerinden ilham almaları ve gerçek deneyimler hakkında bilgi sahibi olmaları açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin üniversitenin en köklü fakültelerinden biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün akademik ve idari personelinin, ihtiyaç duyulan alanlarda hem kamu hem de özel sektörde aktif görev aldığını ve devlet tarafından geliştirilen politikalara da katkı sağladıklarını aktararak, DAÜ personelinin uluslararası görüşmelere dahi katkı sunduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Kılıç, “Bugün nereye gidersek gidelim, bir DAÜ mezunu mutlaka bir sektörde yer almaktadır.” diyen Prof. Dr. Kılıç, DAÜ mezunlarını farklı sektörlerde önemli konumlarda görmenin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Konuşmasının devamında, “Bizim için sektörel ilişkilerin geliştirilmesi çok önemli bir hedeftir. DAÜ, bu ülkenin bir lokomotif üniversitesi ve referans noktasıdır.” sözleriyle üniversitenin vizyonunu ve dış paydaşlarla iş birliğine verdiği önemi vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, konuşmasının sonunda etkinliğe destek veren tüm firmalara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlikte Öğrencilere Kariyer Gelişimi İçin Çeşitli İmkanlar Sunuldu

Söz konusu etkinlik kapsamında, mezun adayı öğrenciler firma temsilcileriyle birebir görüşme fırsatı yakalayarak açık pozisyonlar, staj olanakları ve sektör beklentileri hakkında doğrudan bilgi edinme imkânı buldu. Etkinlik, öğrencilerin kariyer bağlantıları kurmalarına, sektörel farkındalıklarını artırmalarına ve iş dünyasıyla doğrudan temas kurarak profesyonel gelişimlerine katkı sağlamalarına olanak tanıdı. DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, “Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu tarz etkinliklerle, öğrencilerin yalnızca akademik yönden değil, aynı zamanda uygulamalı bilgiler ve sektörle kurdukları ilişkiler sayesinde mezuniyet sonrası iş hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanmaları amaçlanıyor. Ayrıca yıl boyunca gerçekleştirilen eğitim seminerleri ile öğrencilere öz geçmiş hazırlama, motivasyon mektubu yazma ve mülakat teknikleri gibi konularda rehberlik edilerek, iş başvuru süreçlerine yönelik kapsamlı destek sağlanıyor.” ifadelerine yer verildi. Etkinlik sonunda katılım gösteren firmalara sertifika takdimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, KKTC Dışişleri Bakanlığı ve Birçok Farklı Firma Katılım Gösterdi

Bu yılki etkinliğe, birçok yerel firmanın yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı da katılım gösterdi. Etkinlikte AKOL Global, İlkay M. Genç Ltd., Creditwest Bank, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, Metgin Ltd., Oza Kahve, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi, Garanti BBVA, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Telsim Vodafone Grup Şirketi, Asbank, Döveç Construction, Acapulco Resort Convention Spa Hotel, Ciddi Mutfak, CivicSpace (Sivil Alan), Başman Group of Companies, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Albank, Grand Sapphire Resort, Grand Sapphire City Hotel, Pera Mackenzie, Kredo Muhasebe & Danışmanlık, İktisat Bankası, Denizbank, Universe (Start Up) yer aldı.