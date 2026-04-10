Söz konusu çalıştay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve DAÜ Koop Ltd. katkılarıyla düzenlendi.

KKTC ve Doğu Akdeniz Bölgesi’nde deprem tehlikesi, risk yönetimi ve yapı güvenliği konularında farkındalık oluşturmayı hedefleyen söz konusu çalıştaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Hüsnü Coşan, DAÜ DAUM Başkanı Prof. Dr. Mahmood Hosseini, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı ile İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eriş Uygar ile Türkiye ve KKTC’den alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

“Hazırlıklı Olmak Bir Tercih Değil, Bir Zorunluluktur”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmaları ile başlayan çalıştayda DAÜ DAUM Başkanı Prof. Dr. Mahmood Hosseini Kuzey Kıbrıs’ın, tektonik levhaların kesişim noktasında yer aldığını belirterek, adanın doğası gereği depremlere karşı hassas olduğunu bildirdi. Kıbrıs adasının tarihsel sürecinde birçok sismik olay yaşandığını aktaran Prof. Dr. Hosseini, Kıbrıs’ın orta-yüksek düzeyde sismik tehlike bölgesinde yer aldığını vurguladı. Prof. Dr. Hosseini konuşmasına “Sismik riskin azaltımı yalnızca teknik bir mesele değil; aynı zamanda çok disiplinli bir sorumluluktur. Bu süreç; yapısal dayanıklılığın artırılmasını, yapı standartlarının geliştirilmesini, kentsel planlamanın iyileştirilmesini, acil durum müdahale sistemlerinin güçlendirilmesini ve en önemlisi toplumsal farkındalığın artırılmasını kapsamaktadır. Gerçek dayanıklılık, bilim, politika ve toplumun birlikte ve uyum içinde ilerlemesiyle sağlanır. Bu bağlamda görevimiz açıktır: hazırlıklı olmak bir tercih değil, bir zorunluluktur.” şeklinde devam etti. DAÜ olarak araştırmayı ilerletmeye, iş birliğini teşvik etmeye ve bilgiyi uygulamaya dönüştürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Hosseini, söz konusu çalıştayın kararlılığın somut göstergesi olduğunu ve çalıştayın bu bağlamda verimli geçeceğine inandığını aktardı.

“Deprem, Yaşadığımız Coğrafyanın Unutulmaz Parçası”

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Genel Sekreteri Hüsnü Coşan gerçekleştirdiği konuşmasında deprem gerçeğinin yaşadığımız coğrafyanın unutulmaz bir parçası olduğunu aktararak, dikkat edilmesi gereken noktanın afetler değil, ihmal ve yetersizliklerin felakete dönüşebileceği gerçeği olduğunu vurguladı. İMO’ya düşen sorumluluğun sadece yapı yapmak değil aynı zamanda güvenli, sürdürülebilir ve bilinçli yaşam alanları oluşturmak olduğunu aktaran Coşan, 6 Şubat depreminin herkese bilimden ve mühendislik disiplininden uzaklaşmanın ağır bedellere sebep olduğunu gösterdiğini aktardı. Söz konusu çalıştayın bilimsel bilgi paylaşımını artırarak kurumlar arası iş birliğini güçlendirmesi ve özellikle risk azaltılmasına yönelik somut adımların atılmasına katkı sağlayacağına inandığını aktaran Çoşan, çalıştayın verimli geçmesini temenni etti.

“Bilginin Üretilmesi Kadar Uygulanması Da Son Derece Önemli”

Ardından konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya sözlerine “Bazı acılar vardır zamanla asla azalmaz her geçen gün artar. Bazı kayıplar vardır asla alışılamaz, hayat durur. Bazı gerçekler vardır ki, ne kadar anlatılsa da eksik kalır. Bizim gerçeğimiz göz göre göre gelen bir yıkımdı. Bilimin yok sayıldığı bir karanlıktı. İnsan hayatının değersizleştirildiği bir düzendi. Ve biz, o karanlığın altında çocuklarımızı bıraktık. Her biri bu toplumun en parlak ışıklarıydı.” sözleriyle başlayarak, bilimin sadece bir alan olmadığını, adaletin kendisi olduğunu ve eğer bilim susarsa adaletin de susup ölümlerin devam edeceğini aktardı. Söz konusu çalıştayın son derece önemli olduğuna değinen Karakaya, çalıştay kapsamında ele alınacak olan her bir bilimsel verinin başka hayatların kurtulması için atılan bir adım olduğunu ifade ederek, bilginin üretilmesi kadar uygulanmasının da son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Seran Aysal çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, oda olarak çok uzun yıllardır deprem gerçeği konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade etti ve yapılan çalışma ve tedbirler üzerinde durdu. Aysal, yapılan çalışmalarla paralel olarak uzun yıllar depremin varlığından gerek hükümet yetkililerini gerek halkı bilinçlendirme konusunda çalışmalar yaptıklarını aktararak, uzun yılların ardından deprem haritası ve deprem yönetmeliği yayınladıklarını aktardı. Aysal, çalıştaydan elde edilecek olan sonucun topluma kazandırılması konusunda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını aktararak, çalıştayın ve çalıştay sonunda alınacak olan sonuçların hayırlı olmasını temenni etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, KKTC’nin deprem açısından riskli bir bölge olduğunu belirterek, en riskli bölgeden birinin İskele ve Gazimağusa diğerinin ise Lefke ve Gaziveren bölgesi olduğunu vurguladı. 6 Şubat depreminde bu acıyı en çok Gazimağusa halkının çektiğini aktaran Dr. Uluçay, Adıyaman’da yaşadıklarını katılımcılar ile paylaştı. Gazimağusa Belediyesi olarak yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Uluçay, yapılması gereken çalışmalar hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

“Amacımız Geleceğe Yönelik Güçlü Bir Yol Haritası Oluşturmaktır”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç deprem gerçeğinin hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, bu konunun bilimsel temelde ele alınmasının artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı. Kıbrıs adası ve Doğu Akdeniz Bölgesi’nin, aktif fay hatlarının etkisi altında bulunan bir bölge olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, bu nedenle deprem tehlikesinin doğru anlaşılması, risklerin doğru analiz edilmesi ve bu risklere karşı etkin yönetim stratejilerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Çalıştayın söz konusu ihtiyaca cevap vermesi amacıyla hayata geçirildiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, oturumlarda bölgenin sismisitesi, yapı ve yaşamsal altyapı envanteri, deprem yönetmelikleri, mühendislik uygulamaları ve acil durum hazırlık planlamaları gibi son derece kritik konuların alanında uzman bilim insanları tarafından ele alınacağını aktardı.

Prof. Dr. Kılıç, sözlerine “Çalıştayın yalnızca akademik bilgi üretmekle kalmayıp aynı zamanda uygulamaya dönük somut çıktılar ortaya koyacağına yürekten inanıyorum. Amacımız ülkemizde yapılan çalışmaları sistematik bir şekilde derlemek ve geleceğe yönelik güçlü bir yol haritası oluşturmaktır. Çalıştay sonunda hazırlanacak bildirgenin, bu anlamda önemli bir referans doküman olacağına inanıyorum. DAÜ olarak, toplumsal sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyor; bilimin ışığında toplumumuza katkı sağlayacak her türlü girişime öncülük etmeyi görev biliyoruz. Deprem bilincinin artırılması, güvenli yapılaşmanın teşvik edilmesi ve afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturulması yönündeki çabaların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz.” şeklinde devam etti. Prof. Dr. Kılıç, çalıştayın ülke, bölge ve bilim dünyası için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederek, çalıştaydan çıkacak sonuçların karar alma mekanizmalarına yön verecek somut adımlara dönüşeceğine yürekten inandığını aktardı.

“Bizlere Işık Tutacağına İnanıyoruz”

KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban gerçekleştirdiği konuşmasında 6 Şubat depreminde yaşadıklarından bahsederek, bugün hayatta olmasının nedeninin ailecek depremden önce yaptıkları deprem tatbikatı olduğunu vurguladı. KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın çalışmaları hakkında bilgiler veren Balaban, çalıştay sonucunda elde edilecek olan sonuçların son derece önemli olduğunu belirtti. Elde edilecek olan sonuçların ışık tutacağına inandığını aktaran Balaban, çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

KKTC’nin Deprem Gerçeği Bilimsel Verilerle Ele Alındı

Açılış konuşmalarının ardından “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Bölgesi’nin Sismisitesi” teması ile ilk oturum gerçekleştirildi. Oturumda Boğaziçi Üniversitesi’nden, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) eski Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Yerbilim Mühendisleri Odası’ndan Yrd. Doç. Dr. Hilmi Dindar ve Çanakkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç tarafından sunumlar yapıldı. Söz konusu sunumların ardından ise tartışma ve ön bildirge hazırlama bölümü Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bülent Özmen ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Doç. Dr. Selim Özalp oturum başkanlığında gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ikinci oturumda ise “KKTC Yapı ve Yaşamsal Altyapı Envanteri” teması kapsamında İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Doç. Dr. Abdullah Ekinci, Doç. Dr. Ayşe P. Balkıs ve DAÜ-DAUM’dan Doç. Dr. Mehmet C. Geneş, Prof. Dr. Serhan Şensoy tarafından özellikle yapı stokunun mevcut durumu ve depreme dayanıklılığı üzerinde duruldu. Ardından DAÜ-DAUM Başkanı Prof. Dr. Mahmood Hosseini ile Doç. Dr. Umut Yıldırım başkanlığında Tartışma ve Ön Bildirge Toparlaması gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen özel oturumda ise uluslararası katılımcılar Prof. Dr. Lars Abrahamczyk, Prof. Dr. Mahmood Hosseini, Doç. Dr. Ebrahim Haghshenas ve Prof. Dr. Gaetano Maenza tarafından İngilizce sunumlar yapıldı.

Depreme Yönelik Tasarım ve Hazırlık Süreçleri Tartışıldı

Çalıştay, 09 Nisan 2026 Perşembe günü “KKTC Deprem ile İlgili İnşaat Mühendisliği Tasarım Yönetmelik ve Standartları” temasıyla başladı. Programda, ODTÜ’den Prof. Dr. Ahmet Yakut, KTMMOB Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Seran Aysal, İnşaat Yüksek Mühendisi Aydın Öztemel, İnşaat Yüksek Mühendisi Sinan Türkkan, Yerbilim Mühendisleri Odası’ndan Dr. Mehmet Necdet tarafından deprem yönetmelikleri ve güçlendirme uygulamaları ele alındı. Sunumlar sonunda Doç. Dr. Mehmet C. Geneş ile Doç. Dr. Umut Yıldırım’ın oturum başkanlığında Tartışma ve Ön Bildirge Toparlaması gerçekleştirildi.

Ardından “Deprem ile ilgili Acil Durum Hazırlık Planlamaları” temalı gerçekleştirilen oturumda ise Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nehir Varol, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özge Akboğa Kale, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bahadır Aktuğ, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı’ndan Yusuf Eker, KKTC Devlet Planlama Örgütü’nden gerçekleştirildi. Sunumların ardından oturumun başkanlığını Doç. Dr. Nehir Varol ile Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serpil Gerdan’ın üstlendiği Tartışma ve Ön Bildirge Toparlaması ile çalıştay sona erdi.