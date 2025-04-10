Panelin açılış konuşmasını DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile DAÜ KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sözen, etkinliğin önemine vurgu yaparak, konuşmacıları tanıttı. Panelde, Prof. Dr. Ali Dayıoğlu, Prof. Dr. Nur Köprülü, DAÜ İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut ve DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gülay Umaner Duba sunumlarını gerçekleştirdi.

Panelde ilk olarak Prof. Dr. Ali Dayıoğlu, Kıbrıs'taki karşılıklı milliyetçiliğin Yunanistan ve Türkiye'deki azınlıklar üzerindeki etkilerine dair bir değerlendirme sundu. Ardından Prof. Dr. Nur Köprülü, Arapçılığın yörüngelerini yeniden düşünmeye teşvik eden bir konuşma yaparak Arap ayaklanmalarının ve Gazze Savaşı'nın yankılarına dikkat çekti. DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gülay Umaner Duba ise çok uluslu devletlerde milliyetçiliğin yönetimi üzerine konuşarak çeşitlilik içinde birlik olduğunu ifade etti. Son olarak DAÜ İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut, Ziya Gökalp ve Wiebke Sievers’ın kültür kavramına bakış açılarını karşılaştırdı.

Panelde, konuşmacılar yöneltilen soruları da yanıtladı.