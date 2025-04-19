Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından “Müzik ve Yaşama Çok Yönlü Bakmak” konulu konser ve söyleşi programı düzenlendi. Etkinlik, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü, saat 12.30’da, DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Söz konusu etkinliğe DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Serdar Çetin Aydar, DAÜ akademik ve yönetsel personeli ile öğrenciler katıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, etkinlikte hem konser verdi hem de katılımcılarla müzik ve yaşam üzerine çok yönlü bir söyleşi gerçekleştirdi. Profesyonel yaşamını müzik dışında sürdüren Toros, konserin ardından müziğin bireysel ve toplumsal yaşamdaki çok boyutlu etkilerine değindi. Kendi yaşamından örnekler vererek müziğin hayatındaki yerini ve etkilerini anlatan Toros, öğrencilere ise yaşamlarını nasıl daha anlamlı ve zengin hale getirebileceklerine dair tavsiyelerde bulundu.