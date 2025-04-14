DAÜ Şampiyon Melekler Amfisi’nde düzenlenen etkinlikte Orçun Kürüm konuşmacı olarak yer aldı.

DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan gerçekleştirdiği konuşmasında katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz diyerek, verimli bir etkinlik geçmesini temenni etti.

Söz konusu etkinlikte kendi kariyer yolculuğu ile ilgili bilgiler paylaşan Kürüm, sporcu diyetisyenliği alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere deneyimlerini aktararak, bu alanda iş imkânları ve başarılı bir kariyer için yapılması gerekenleri paylaştı. Etkinlik, katılımcılara sporcu beslenmesi hakkında bilgi edinme fırsatı sunarak, katılımcıların mesleki gelişimlerine katkı sağladı.

Söz konusu etkinlik, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından Yrd. Doç. Dr. Okburan tarafından Kürüm’e hediye ve teşekkür belgesi takdim edilmesiyle son buldu.