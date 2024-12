DAÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumda yapay zekâ teması ile şimdinin ve geleceğin iletişimi ele alındı.

Sempozyum öncesinde, DAÜ İletişim Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz’in ismi, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'na verildi. Salonun açılışı, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy ve İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz tarafından yapıldı.

Yapay Zekâ Kullanımında Dilin Önemi Vurgulandı

Sempozyumda ilk gün davetli konuşmacı olarak The University of Tennessee at Chattanooga’da (UTC) görev alan ve İLDEK daimî üyesi Prof. Dr. Asaf Varol “Yapay Zekâ ve İletişim” üzerine bir sunum yaptı. Prof. Dr. Varol, yapay zekadan etkili bir şekilde faydalanılabilmesi ve bu uygulamalar ile istenilen sonuçların elde edilebilmesi için dilin nasıl kullanılması gerektiğine değindi.

Yapay Zekâ ve Gazetecilik

Yapay zekanın gazetecilik alanında kullanıma yönelik iki ana alanda eleştirel bakış açılarının sunulduğu sempozyumda, yapay zekâ destekli ‘chatbot’ların haber üretimi ve enformasyon akışındaki rolüne değinildi. Bu kapsamda eleştirel açıdan öne çıkan unsurlar içerisinde yapay zekâ destekli ‘chatbot’ların farklı coğrafyalarla ilgili hazırlamış olduğu haberlerde o bölgelerde toplumsal alanda eşitsizlik yaratan birtakım kanaatler ve kültürel normları yeniden ürettiğine vurgu yapıldı.

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Tokel “Siyasal İletişim ve Medya”yı Anlattı

“4. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu” davetli konuşmacısı BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, “Siyasal İletişim ve Medya” üzerine yaptığı sunumla katılımcılarla buluştu. Özdemir Tokel, konuşmasında yapay zekayı ve bunun hem iletişime hem de siyasal kampanyalara olan etkilerini aktararak, toplumsal alandaki rolüne dikkat çekti.

Dr. Hıfzı Topuz Anısına Özel Panel Gerçekleştirildi.

İletişim ve gazetecilik alanının önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Dr. Hıfzı Topuz, aynı zamanda bu sempozyumun paydaşlarından olan İletişim Araştırmaları Derneği'nin de (İLAD) kurucusuydu. Moderatörlüğünü İLAD Genel Sekreteri Füsun Özbilgen’in yaptığı panelde konuşmacı olarak Gazeteci Ali Baturay, Yenidüzen Köşe Yazarı Cenk Mutluyakalı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Ayça Demet Atay ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder yer aldı. Panelde “Uluslararası İletişim Düzeni ve Kıbrıs Türk Medyası” tartışıldı. Dr. Hıfzı Topuz’un iletişim tarihindeki uluslararası önemine değinilen panelde, Paris’te UNESCO Genel Merkezi’nde Özgür Haber Dolaşımı şefi olarak iletişim tarihi açısından büyük önem taşıyan, MacBride Komisyonu’nun kuruluşunda ve Yeni Dünya Enformasyon ve İletişim Düzeni (NWICO) raporunun ortaya çıkışındaki etkisinden de bahsedildi.

Sempozyumda 10 Oturumda 56 Akademik Bildiri Sunuldu

Gerçekleştirilen sempozyum kapsamında, 10 oturumdan oluşan toplamda 56 akademik bildiri sunuldu. Etkinlikte, yapay zekanın iletişim, profesyonel alan ve gündelik hayatta oldukça geniş bir yelpazede yer aldığı görüldü. Gazetecilik, video içerikler, çevrim içi oyunlar, kültürel ve dijital dönüşüm, hikâye anlatımı, halkla ilişkiler, pazarlama stratejileri, reklamcılık, sosyal medya, algı yönetimi, cinsiyet eşitsizliği, manipülasyon ve sahte içerikler gibi birçok alanda yapay zekanın etkisi ele alındı.