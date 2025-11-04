Yoğun katılımın olduğu etkinlik, öğrencilerin renkli kostümleri, yüksek enerjisi ve yaratıcılığıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Dans gösterileri, fotoğraf alanları ve çeşitli aktivitelerle dolu gecede DJ performanslarıyla dans pisti hiç boş kalmadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde müziğin ritmine kapılan öğrenciler, doyasıya eğlenerek kampüsü adeta bir festival alanına dönüştürdü.

Etkinliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri korku evi oldu. Heyecan severlerle dolan korku evi, ziyaretçilere hem adrenalin dolu hem de eğlenceli anlar yaşattı.

Kampüs, yüzlerce öğrencinin özgün ve tematik kostümleriyle adeta korku filminden fırlamış gibi bir atmosfer kazandı. Katılımcılar, “DAÜ Halloween Party 2025”i yaratıcılığın, kültürel çeşitliliğin ve birlikte eğlencenin buluştuğu bir gece olarak tanımladı.

Etkinlik, Müdürlüğün “Birlikte Var Olmak ve Armoni” vizyonu doğrultusunda, farklı ülkelerden öğrencilerin kültürlerini paylaşarak kaynaştığı bir platform oluşturdu. Halloween bu bağlamda yalnızca bir eğlence değil, aynı zamanda kültürel birlikteliği ve yaratıcılığı kutlayan anlamlı bir etkinliğe dönüştü. Etkinliğe Sandra’s Cafe, Crash, Break Point, Toast It ve CL Cafe de destek verdi.