DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, dün DAÜ BEA 5 Amfisi’nde yapılan panelde Orta Doğu’daki son gelişmeler farklı akademik perspektiflerle ele alındı.

Panelin açılış konuşmasını, DAÜ-SAM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülay Umaner Duba yaptı. Merkezin uzun bir aradan sonra yeniden aktif olarak faaliyetlerine başladığını belirten Umaner Duba, DAÜ-SAM’ın yalnızca üniversite çatısı altında bilgi üretmeyi değil, bu bilginin toplumsal ve bölgesel etkilerini kamuoyuyla paylaşmayı da hedeflediğini söyledi. Umaner Duba, merkezin Doğu Akdeniz bölgesindeki jeopolitik, diplomatik ve güvenlik gelişmelerini yakından izlemeyi amaçladığını, Türkiye-Kıbrıs ilişkileri çerçevesinde stratejik düşünme kültürünü geliştirmeyi ve politik dinamikleri bilimsel bir zeminde tartışmayı hedeflediklerini kaydetti. Panelde yapılacak analizlerin toplumsal bilinç açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe ise yaptığı konuşmada, etkinliğin güncel ve stratejik önemine dikkat çekti. Panelin, İsrail-Filistin çatışmalarının ötesinde tüm Orta Doğu’daki jeopolitik dengeleri sarsan gelişmeleri akademik perspektifle değerlendirmeyi amaçladığını ifade eden Karatepe, 7 Ekim sonrası dönemin askeri, siyasi ve insani boyutlarıyla çok katmanlı bir dönüşüm süreci olduğuna işaret etti. DAÜ’nün toplumsal sorumluluk anlayışıyla stratejik düşünceye zemin hazırlayan bir üniversite olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Panelin konuşmacıları arasında, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nur Köprülü, “Orta Doğu’da Değişen Paradigmalar ve ABD Dış Politikası: Gazze Savaşı Sonrası Yeni Bir Bölgesel Siyasete Doğru Mu?” başlıklı sunumuyla dış politika dönüşümlerini değerlendirdi. DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, “Orta Doğu Odaklı Türk Dış Politikası: Değerli Yalnızlık’tan ‘Transaksiyonel’ Siyasete” başlıklı sunumuyla Türkiye’nin dış politika yönelimlerini analiz etti.

Urla Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nden Doç. Dr. Özüm Sezin Uzun ise “7 Ekim Sonrası Orta Doğu’da Değişen Güç Dengesi: İran’ın Güvenlik Politikaları” başlıklı sunumunda İran’ın stratejik hamlelerini ele aldı. DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kaymak da “Suriye’deki Rejim Değişikliğinin Kıbrıs’a Olası Yansımaları” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcılar görüşlerini paylaşma fırsatı buldu. Panel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe’nin konuşmacılara plaket takdim etmesiyle sona erdi.