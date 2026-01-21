Riknews.com’un haberine göre Hristodulidis, SKY’a konuyla ilgili özel röportaj verdi.

Hristodulidis, Avrupa Konseyi dönem başkanı sıfatıyla hem kurumlara hem de Türkiye ile iyi ilişkileri olan bazı AB üyesi devletler nezdinde sondaj girişiminde bulunduklarını söyledi. Bu çerçevede Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Avrupa Konseyi’ne veya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı Gymnich toplantısına veya Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı’nı gayriresmi Genel İşler Konseyi toplantısına davet etmeye hazır olduklarını ilettiklerini söyledi.

Son 24 saat içerisinde aldıkları cevabın olumsuz olduğunu ancak buna rağmen çabalamaktan vazgeçmeyeceklerini kaydeden Hristodulidis, “Hedefimiz olumlu gelişmeler yaratmaktır.” ifadesini kullandı.