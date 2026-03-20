Polisin verdiği bilgilere göre, 19 Mart 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Demirhan’daki bir süpermarkete müşteri olarak giden kimliği meçhul bir şahıs, toplam 4 bin 279 TL değerindeki erkek kozmetik ürünlerini kasada ödeme yapmadan marketten çıkardı.

Polis, olayın ihbar edilmesi üzerine yürütülen soruşturmada kamera kayıtlarının incelendiğini, zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Ayrıca, kamera görüntülerinde zanlının 13 Mart tarihinde de 4 bin 779 TL değerinde kozmetik ürünü çaldığı tespit edildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, polis zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Ş.G., talebi değerlendirerek E.Ş.’nin 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.