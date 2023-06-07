Döviz kurlarındaki yükselişi ve bunun ülkeye yansımasını değerlendiren Kürşat, döviz kurlarının uzun süre baskılandığını belirterek, kurların yüzde 10 daha yükseliş göstereceğini, sterlinin 30-32 lirayı bulacağını kaydetti. Bu artışın ülkeye enflasyon olarak yansıyacağını dile getiren Kürşat, şunları kaydetti:

"Maalesef kaderimiz bu. Türk Lirası kullanıyoruz ve bunu yaşıyoruz, yaşayacağız. Ülkemizde çok pahalı. Siyasetçiler nasıl bir önlem alacak bakmak lazım ama şu an bir adım yok"

"Türk Lirası borçlanın"

Ülke insanına Türk Lirası borçlanması tavsiyesinde bulunan Kürşat, ülkede Sterlin borçlanmanın hala çok fazla olduğuna dikkat çekti.

"Daha fazla sınır kapısı açın"

Merkez Bankası'nın döviz kurlara müdahale edemeyeceğinin de altını çizen Kürşat, "ancak ülkeye daha çok döviz girmesini sağlayacak açılımlar yapılabilir. örneğin sınır kapılarını artırın, ülkeye daha çok turist girmesini sağlayın, döviz girişi artsın' ifadelerini kullandı.

"Döviz kurlarının yükselişi karşısında çaresiziz ama..."

"Döviz kurları karşısında çaresisiz" diyen Kürşat, devletin ülkeye daha çok döviz sokabilmek adına net politikalar üretmesi gerektiğinin altını çizdi. Kürşat şöyle devam etti: Örneği Yeşil Hat ticaretinde ülkeye giren parada büyük bir artış var. Bu dövizdir. Mesela bunu artırmak için teşvik verin. Var mı böyle bir çalışma? Hayır yok. Ülkeye daha fazla döviz girmesini sağlayın".

"Ülke vatandaşının gayrımenkule ulaşımı kolaylaştırılmalı"

"KKTC'de turizm, yüksek öğretim, gelişmekte olan sağlık turizmi sektörü ve emlak sektörü revaçtadır" diyen Kürşat, yabancıların yanında ülke vatandaşının da gayrimenkule ulaşmasının kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti. Tapu harçlarından yapılacak indirimler ya da yapılacak muafiyetlerle ve ev alınan bölgeye göre yapılacak desteklerle ülke vatandaşının daha kolay ev sahibi olabileceğini belirten Kürşat, bununla ilgili bir devlet politikası olması gerektiğini söyledi.

Avertiss İlk Evim Projesi'ne destek verecek!

Hükümetin 'İlk Evim Projesini' de değerlendiren Dengiz Kürşat, Avertiss olarak bu projeye destek vereceklerini, emlak komisyonu almayarak, vatandaşların ev sahibi olabilmeleri için yanlarında olacaklarını kaydetti.