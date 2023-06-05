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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"Piyasadaki fiyat artışlarını önleyebilmek gerekiyor"

Programda Asgari ücret ve açlık rakamlarını değerlendiren Deniz, "Asgari ücretin açlık sınırı altında olması kimsenin tercihi değil" diyerek şunları söyledi:

"Biz asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilmesine karşı değiliz. Ancak o bir taraftan enflasyon var. Fiyatlar artıyor. Bu artışları nasıl durdurabiliriz. Biz insanlara bu farkı veririz ama insanlarımız fiyat farklarına yetişemiyor. Maaşlara yapılan artışlar mangala yelpaze sallamaya benzer. Fiyatlar yine aynı kalmayacak. Bizim esas üstünde yoğunlaşmamız gereken piyasadaki fiyat artışlarını nasıl önleyebiliriz? Bunun kuralları vardır."

"Bizim ekonominin gidişi ilahi takdire kalmış"

Ekonomide ekonomik akıl olduğuna vurgu yapan Deniz, müdahale yapılmadığı müddetçe bunun körüklendiğini ve sarmaldan çıkılamadığını kaydetti. 'Radikal tedbirler şart' diyen Deniz, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yeni bir kabine var. Ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verildi. Mali disipline önem vereceğiz denildi. Bizde de artık bu olması gerekiyor. Bu sıkı para politikası demektir. İnsanları fazla harcamadan men etmek lazım. Bu nasıl olur? Bir ülkede fiyatlar yüzde yüz değişiyorsa, size para muhafaza etme ışığı yakılmaz. Faizler yüksek olmuş olsa, 'harcayacağıma paramı faize koyayım' dersiniz. Maaşlar konusunda da talebi kısmanız lazım. Hayat pahalılığını maaşlara yansıtıyorsunuz ama harcama aynı şekilde devam ediyor. Bu kez talep oluyor, malların fiyatı zamlanıyor. Çok iyi bir denge kurulması lazım. Türkiye'de ortaya konacak yeni ekonomi politikası da süreç içerisinde çok önemli. Bizim ekonominin gidişi ilahi takdire kalmış"

"Fiyat anarşisine son verecek olanın tüketicidir"

Serbest piyasa ekonomisinde denetim görevinin tüketicilerde olduğunu vurgulayan Deniz, fiyat anarşisine son verecek olanın tüketici olduğunu kaydetti. 10 Liralık malın 50 liraya satılmaya çalışıldığında vatandaşın bunu almaması gerektiğini kaydeden Deniz, ' Almayacaksınız. O 50 liraya satan kendisine çeki düzen verecek. O ürünü 50 liraya satmaması gerektiğini anlayacak" ifadelerini kullandı.

"Kriz dönemini avantaja çevirmedik"

"Kriz dönemini avantaja çevirmek için yapmamız gerekenleri yapmadık" diyen Deniz, bundan sonrası için yol haritalarının belirlenmesi ve planlamaların yapılması gerektiğini kaydetti. KKTC'deki geleceğin Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine bağlı olduğunu vurgulayan Deniz, KKTC'nin ekonomik kalkınmaları başarabilmesinin de buna bağlı olduğunun altını çizdi.

"Haspolat Ticari Sınır Kapısı açılacak"

Bahar Sancar'ın "Rum Ticaret Odası Başkanı ile görüşmeniz nasıl geçti" sorusu üzerine Deniz, geçtiğimiz yıl 5 milyon Euro olan Yeşil Hat ticaret rakamlarının bu yıl 15 milyon Euro'ya çıktığını belirterek, Rumların bir baskısı olduğunu, bu yöndeki baskının yapılan istişarelerle azaltıldığını kaydetti. Yeni ürünlerin satışa koyulması için de çalışmaların sürdüğünü belirten Deniz, ticaretin daha hızlı yapılabilmesi için sadece ticaret yapılabilmesine özel bir kapı açılması yönünde de çalışmaların olduğunu söyledi. Kapı açılmasına yönelik Cumhurbaşkanı ve hükümetin de çalışmaları olduğunu belirten Deniz, kapının Haspolat'ta açılacağını ve o kapıdan sadece ticaret yapılacağını kaydetti.

Deniz: Olan yine halka oluyor

25 Haziran'da yapılacak ara seçimleri ve ülkeye maliyetini de değerlendiren Deniz, "muhalefet ve hükümet anlaşsaydı seçim olmazdı" diyerek, partiler için bir milletvekilinin oldukça önemli olduğunun görüldüğünü kaydetti.

"Meclis içerisinde birçok hesaplamalar mevcuttur" diyen Deniz, " bir milletvekilini iktidar alırsa ne olur, muhalefet alırsa ne olur bunlar hep düşünülmüştür. Ama sonuçta olan yine halka oluyor" ifadelerini kullandı.