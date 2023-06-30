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Girne’de Atatürk Anıtı önünde yer alacak tören de saat 09.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilec

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından tören, Sahil Güvenlik Gazimağusa Grup Komutanlığından Deniz Teğmen Aykan Osman Demir’in konuşmasıyla sona erecek.

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