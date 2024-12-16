GÜNDEM ÖZEL

2025 Bütçesini değerlendiren Denktaş, pahalılığı ortadan kaldıracak önlemler alınmadığı ve Güney’e kayan ekonomiyi yeniden Kuzeye döndürecek bir düşünce olmadığı müddetçe ekonomik açıdan iyi yönde bir gelişme yaşanamayacağını kaydetti. “2025 yılı bu bütçeye bakınca oldukça zor geçecek” diyen Denktaş bizleri daha sıkıntılı günlerin beklediğini vurguladı.

“PAHALILIĞI ÖNLEYEBİLİRİZ”

Güneye kayan ekonomiyi yeniden Kuzeye kaydırmak için yapılabilecekler olduğunu belirten Denktaş, fonların aşağıya çekildiği ve vergi kontrollerinin düzenli yapıldığı takdirde fiyatların düşüşünün sağlanabileceğini söyledi. “Bu konuda bir yerde yanlış var ve yanlış bizde” diyen Denktaş, ‘ilk adım akaryakıt fiyatları… akaryakıt fiyatlarının aşağı çekmek bu döngüyü tersine çevirir” diye konuştu. İnsanların bir çoğunun da günü kurtarma derdinde olduğunu kaydeden Denktaş, ‘ne zaman ki yarını düşünürüz, o zaman kazanırız’ dedi.

GÜNEY’İN ABD İLE İLİŞKİLERİ VE NATO ADIMI… “ÇOK DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR”

Güney Kıbrıs’ın ABD ile olan ilişkileri ve NATO’ya üyelik konusunu da değerlendiren Serdar Denktaş, süreçte çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Güney Kıbrıs’ın NATO üyeliğinin adadaki Türk askerin fiilen etkisini ortadan kaldıracağına vurgu yapan Denktaş, şunları söyledi:

“Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin düzelmesi olumlu bir gelişme. Güney’in ABD aracılığı ile silahlanması ve NATO girişimi ise dikkatli olmamızı gerektirecek konular. Suriye’deki gelişmelerle Türkiye Doğu Akdeniz’de daha etkin oldu. Güney Kıbrıs’ın NATO meselesi ciddi anlamda gündeme gelirse, tam üyelik ya da NATO dostu ülke bunlar olursa ne anlama gelecek bunu düşünmek lazım. Bu şu demek, Rum tarafının yıllardan beridir NATO ülkeleri ile yaptığı savunma işbirliği anlaşmaları ki bunu ittifak ve garanti anlaşmalarını ortadan kaldırmak için yapıyordu, NATO üyeliği gerçekleşirse bu anlaşmalar etkin olur. ‘Türkiye’nin NATO üyeliği için veto hakkı var, izin vermez’ deniyor. Yunanistan NATO üyesi olurken Türkiye vetosunu kullanmadı. Amerika baskısı, konjektörün getirdiği yaptırımlar, Türkiye veto edemedi. Peki benzeri bir ortamla Türkiye’nin yeniden veto hakkını kullanmayacağı ne malum? Herkes asker kalsın der. Böylesi bir durumda Türk askerinin burada fiilen bir etkisi kalmaz. Şu anda etrafımızda Kıbrıs sorunuyla ilgili bir şeyler pişiriliyor. Dikkatli olunması şart.

“BİR ANLAŞMA OLACAK VE BU KEZ HALKA SUNULMAYACAK”

Adada bir anlaşma olacağını ve ortak bir dil oluşturulamadığından bunun halka bile sunulmayacağını dile getiren Denktaş, KKTC’de sağın da solun da masada aynı dili konuşması gerektiğini vurguladı.

Denktaş, şöyle devam etti:

“Bir anlaşma olacak ve bu kez halka sunulmayacak. 1960 Cumhuriyeti benzeri bir yöntemle kuruldu, 3 yıl sürdü. Annan Planı yürümedi. Crans Montana referanduma bile gidemeden dağıldı, çünkü empoze edilen bir şeyler vardı. Kendi içimizde sağı ve solu mutabakata varamazsak, ortak söylem geliştiremezsek, önümüze konan yemeği hoşumuza gitse de gitmese de yemek zorunda kalacağız. KKTC ortak bir dil geliştirmek zorunda bu konud