Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş, sosyal medya hesabı üzerinden Denktaş’ın anıt mezarında fotoğraf çeken ve mezarlığa tecavüz suçundan mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında bir açıklama yaptı.

Denktaş, olaya değinerek, “Birkaç gün önce bir genç arabasının satış ilanı için Denktaş anıtı önünde bir fotoğraf çekerek ilan verdi. Polis aileye ulaşarak şikayet dilekçesi talep etti. Yurt dışındaydım. Direkt bana ulaşmaları için Pazartesi’ni beklemelerini istedim. Ben ilgili gence teşekkür etmek isterim çünkü oradaki eksikliği bilmeden yaptığı bir hareketle ortaya çıkarmış oldu” dedi.

Telefonda polise sorduğu soruları tekrar eden Denktaş, şöyle devam etti:

1- Orası aile mezarlığımı yoksa devletin kurucusuna ait bir kamu yeri mi?

2- Aileden talep ettiğiniz şikayeti Cumhurbaşkanından, Başbakandan talep ettiniz mi?

3- Bu makamlar şikayetçi değilse biz neden şikayetçi olalım?

4- Orada bekçi olarak duran polise "mezar odasının dışında hiçbir yere karışma” diyen hangi makam?

5- Habersiz gelen misafirlere mezar odasını açması için bıraktığımız anahtarı aileye iade edin emrini veren hangi makam?”

“Şikayetimiz gençle ilgili değil…”

Denktaş, “İlgili gence tekrar teşekkür ediyorum. Bilmeden yaptığı bir hareketle bu konuları kamuoyu ile paylaşma imkanı verdiği için. Aile ve Denktaş Vakfı adına şikayetimizin bu gençle ilgile değil, o bölgeye sahip çıkmayan yöneticileredir” ifadelerini kullandı.