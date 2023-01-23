1993 yılında elim bir saldırı sonucu aramızdan ayrılan Uğur Mumcu anısına dağıtılan ödüllerde Denktaş’ın yanı sıra CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve CHP Grup Başkanvekillerinden, İstanbul Milletvekili Engin Altay da yılın siyasetçileri ödülüne layık görüldü.

Basın, Hukuk, Sanat, Spor, Sağlık dallarında yılın en başarılı isimlerine ödüllerin dağıtıldığı törende, Türkiye Cumhuriyetinin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de ‘onur’ ödülüne layık görüldü.