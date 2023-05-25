Denktaş'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

İLK EV KREDİSİ VE KIBTEK BORÇ FAİZLERİ

Hükümet iki konuda bir karar açıkladı. TV programcıları KIBTEK borç faizlerinin silinmesi konusuna takmış durumda. Bu konuda haklı olabilirler. Ancak yanlış gördükleri bu karar İLK EV KREDİSİ konusunda alınan kararı gölgelememeli. Gençler için ev sahibi olabilmek açısından son derece önemli bu kararın alkışlanması gerekir. Uygulamada bazı sorunlar çıkabilir. Çıkabilecek muhtemel sorunların giderilmesi için hükümet hızlı davranabilirse son derece güzel ve yerinde bir karar. Birçok yanlışı eleştirirken doğru kararları alkışlamayı unutmamalıyız.