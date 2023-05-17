Türkiye İçişleri Bakanlığı, deprem mağduru olup yakınları KKTC'de bulunan, Türkiye’den KKTC'ye gelmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hitam bulmuş (kullanımı sona ermiş) veya iki aydan daha az geçerli süresi olan pasaport veya diğer seyahat belgeleri ile 90 gün süresince KKTC'ye girişlerine izin verildiği, ayrıca pasaport veya diğer seyahat belgelerini depremden dolayı kaybeden kişilerden TC Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edecekleri seyahat belgesi yerine geçebilecek resimli belge sunması koşulu ile girişlerine izin verildiği hatırlatıldı.

11 Mayıs 2023 tarihli genelgede ise, depremin ardından, deprem bölgesinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) süresinin sona erdiği ve bu geçici uygulamaya son verildiği bildirildi.