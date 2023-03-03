Platform yetkilileri, Türkiye'ye prefabrik evlerin ilk partisini gönderdiklerini belirterek, depremzedelere yönelik yaşam alanları sağlamak üzere aynı evlerden 3-4 sevkiyat daha planladıklarını açıkladı.

Türkiye ’de 6 Şubat'ta yaşanan deprem lerinin ardından KKTC 'de 50'ye yakın oda, örgüt ve ticari işletme, bir araya gelerek depremzedelere yardım için Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'nu kurmuştu.

AA'da yer alan habere göre, prefabrik evlerin, İskenderun'a ulaşınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerine teslim edilerek Hatay'da kurulumunun yapılacağı ifade edildi.

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