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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi görüşülüyor.

Öneriyle ilgili ilk sözü Komite Başkanı Özdemir Berova aldı. Berova, yapılacak kesintilerin detaylarını anlattı.

Berova, şunları kaydetti:

15 Bin TL kazanan kişiler ve altındaki kişilere maaşlardan herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

15 bin-55 bin TL arasında kazançları olan kişilerden bir aya mahsus olmak üzere yüzde 2'lik bir kesinti yapılacaktır ancak bu kesinti kişinin istememesi halinde ve bunu bir dilekçe ile iletmesi halinde yapılmayacaktır. Bunun yanında yapılacak yeni bir açılımla birlikte kesinti yaptırmak isteyen kişiler kesintinin miktarını ve sürelerini kendileri belirleyebilecektir.

55 Bin TL üzerinde maaş alan kişiler 9 ay boyunca yüzde 2 kesintiyi dilekçe vermek suretiyle kesinti yaptıramayabilecekler, aynı zamanda da arzu ederlerse kendi kesinti miktar ve sürelerini belirtmek üzere kesintiye maruz kalabileceklerdir.

75 Bin TL üzerinde alanlardan yüzde 5 kesinti yapılacaktır, tabi bu da kişinin isteğine bağlı olarak gerçekleşecektir.