Aytuğ Türkka'ın köşe yazısı...

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği her yıl yaptığı eğitim seminerine bu yıl yakın zamanda kaybettiğimiz kayınpederim, spor basının “amca”sı Fevzi Beyar’ın adını verdi.

Gaziantep’de yapılan seminere O’nun iyileşip katılmasını çok arzulamıştık ama maalesef bu mümkün olmadı. Sağolsunlar Necati Özsoy dostumun başkanlığındaki KTSYD yönetimi ailesi adına eşime de davet yapınca bize de Antep yolu göründü..

İzninizle yazının bundan sonraki bölümüne direkt olarak Fevzi Beyar’a yönelik kaleme almak istiyorum..

Sevgili Amca;

Gazinatep’teki KTSYD Fevzi Beyar Sporun Vizyonu Eğitim Semineri üst düzey bir katılımla tam da adına yaraşır bir organizasyon ile noktalandı. Oturum açılışında senin fotoğraflarından oluşan sinevizyon gözlerimizi yaşartırken, mikrofon başındaki Başkan Özsoy ve Soydan Hocamın senin hakkında kullandığı sözler en başta kızın ve elbette benim de göğsümü kabarttı..

Dernek üyelerinin seminer arasında ya da otelde seni övdüğü o kadar çok anı dinledik ki.. Ne büyük bir mutluluk bu özellikle senin soyadını taşıyan kızların için..

Seran seminerin her anında buruktu belki ama gururlu ve mutluydu..

Adının verildiği seminere çok sevdiğin Galatasaray’ın şampiyonluklarında imzası olan bugünün Gaziantep Teknik Direktörü Selçuk İnan ve bazı futbolcular katıldı.. Çok izlediğin TRT SPOR’un iki sevilen ismi Cansu Canbaz ve Buket Sevinç de seminerde konuşmacıydı..

Daha da önemlisi Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de seminerdeydi..

Eminim bir yerlerden izlemişsindir; muhteşem bir konuşma yaptı.. Antep’i yönettiği 3 dönemdeki kazanımları anlatırken senin ülke ve ülke sporu için düşüncelerin geçti akıl süzgecimden..

Senin kendi adına başardığın ilkleri Fatma Hanım da kenti için, hayata geçirmiş.

Türk takımlarının Kıbrıs’ta bir hazırlık maçı bile yapamadığı anlaşılınca, Fatma Hanım üzerine bu işi vazife edindi.. Başarır mı; bilmem ama keşke gerek yerel, gerek genel anlamda yöneticilerimizde böylesine vizyon sahibi olsa demekten kendimi alamadım..

Mazeret değil icraat.. Sen de çok dillendirirdin bunu..

Velhasıl harika bir seminer geçirdik sayende.. Sen yanımızda olamasan da Antep’te harika mutfağını tattık senin arkadaşlarınla.. O kadar çok tatlı çeşidi var ki şekerin de olsa hepsini gömerdin eminim.. Seminer sonrası kurulan sofralarda da gezilen yerlerde de çok andık seni Amca..

KTSYD yönetimini duyarlılığı için canı gönülden kutlarken, vefatının ertesi günü dernek binası önünde pek de başarılı şekilde gerçekleştiremediğim konuşmamda söylediğim gibi; adının ölümsüzleştirileceği farklı icraatların da yapılmasını beklediğimizi bir de buradan ifade etmek isterim.

Huzurla uyu.. Bu fani dünyada yaptığın iyilikler, başarıların, efendiliğin örnek alınıyor, yeni nesillere de aktarılıyor..