Toplumumuzun en büyük sorunlarından biri, her geçen gün insanlarımızı trajik şekillerde kaybetmemizdir. Bu kayıplar, genellikle iki ana başlıkta toplanıyor. Bireysel olarak yaşamlarına son verenler ve trafik kazaları. Her iki durum da, bireyler üzerinde derin psikolojik ve fiziksel etkiler bırakırken, toplumun geneline yayılmış sosyo-ekonomik ve kültürel sorunların yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Yalnız bırakılan insanların sessiz çığlıklar arasında yaşadığı duygusal, ekonomik veya sosyal sorunlarla baş edemediği anlarda ortaya çıkan en trajik sonuçlardan biridir yaşam sonlandırmak. Ülkemizde de maalesef bu oran her geçen yıl artmakta. İşsizlik, aile içi şiddet, toplumsal baskılar ve psikolojik destek yetersizliği bu vakalarının temel nedenleri arasında yer alıyor.

Bu alanda en büyük sorun, bu kötü durumların çoğu zaman önlenebilir olmasıdır. Psikolojik destek hizmetlerinin yetersizliği, bireylerin yaşadıkları sorunları paylaşacak bir alan bulamaması ve toplumda ruh sağlığına yönelik damgalamalar, bu sürecin en önemli tetikleyicilerindendir. İnsanlarımıza yardım edemiyor ve kayıpların önüne geçemiyoruz.

Çünkü devlet yönetmek bu yollarda geçmez. Çünkü insanların hayatlarına önem vermek bu ülkede en son kalem.

Trafik Kazaları deseniz , önlenebilir kayıpların acı yüzü olarak, hemen hemen her gün karşımıza çıkıyor. Ne kadar can verdik bu yollara, ne kadar insanımız heba olup gitti. Ülkemizde her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine veya engelli kalmasına neden oluyor. Trafik kazalarının temel nedenleri arasında, dikkatsizlik, hız limitlerine uymama, alkollü araç kullanımı ve yol altyapısındaki eksiklikler yer alıyor. Yüz bin defa dile getirdik ama yönetenler başka kulvarlarda oldukları için. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir diyerek koltuklarına ve işlerine kaldıkları yerden devam.

Her ne kadar devlet düzeyinde trafik denetimlerinin artırıldığı görülse de, bireylerin bilinçlenmesi ve trafik kurallarını içselleştirmesi konusunda daha fazla çaba harcanması gerekiyor. Eğitim sisteminde trafik bilinci derslerinin yaygınlaştırılması, kamu spotlarının artırılması ve caydırıcı cezaların uygulanması önem taşımaktadır. Hey devlet Erkan’ı bu ülkede insanlarımız ÖLÜYOR…

Size koltuklarınızdan daha önemli ve daha az masraflı çözüm yolları sunalım mı? Psikolojik destek ve farkındalık ruh sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırınız. Bu vaka riskindeki bireylerin erken tespiti ve desteklenmesi için hayati önem taşır. Ayrıca, toplumda ruh sağlığı hakkında farkındalık yaratmak, damgalamaları azaltacaktır.insanların yardıma ihtiyaçları var ve devlet olarak en ufak bir işleviniz yoktur.

Bir başka çözüm ,eğitim ve bilinçlendirme ile trafik kazalarını önlemek adına trafik kurallarına yönelik kampanyalarının artırabilirsiniz. Özellikle gençler arasında bu bilincin yaygınlaştırılması, uzun vadede kazaların azalmasına katkı sağlayabilir. Seçim döneminde bilboardlara boy boy koyduğunuz resimlerinizden daha az masraflıdır inanın bana.

Trafik kazalarını önlemek için cezaların caydırıcılığını artırmak, diğer vakaları oranlarını azaltmak için ise ruh sağlığı hizmetlerini yasal bir hak haline getirmelisiniz. Hem yaşamlarını sonlandırılanlar hem de trafik kazaları, bireylerin yalnız hissettiği anlarda veya toplumun genel kurallarına uymadığı durumlarda artar. İnsanların birbirine destek olduğu, sorunları paylaşabildiği bir toplum yapısı oluşturmanız gerekmektedir. Bu sizlerin devlet yöneticileri olarak GÖREVİNİZDİR.

İnsanlarımızı bu tür olaylarla ve trafik kazaları gibi trajik yollarla kaybetmek, sadece bireysel değil, toplumsal bir kayıptır. Bu sorunların çözümü, yalnızca bireylerin değil, devletin ve toplumun ortak çabasını gerektirir. Daha güvenli, destekleyici ve bilinçli bir toplum inşa ederek, bu trajedilere dur diyebiliriz. Unutulmamalıdır ki, her bir insan hayatı değerlidir ve bu değer, toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur.

BU ÜLKEDE YOL VERGİSİNİ ÖDEYEN, DEVLETE KARŞI TÜM SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİREN BİREYLER PARASINI ÖDEDİĞİ YOLLARDA CAN VERİYOR. YARDIMA MUHTAÇ, DESTEK BEKLEYEN AMA BULAMAYAN İNSANLARIMIZ DA YAPAYALNIZ HAYATALARINA SON VERİYOR.

YOL YAPMIYORSUNUZ,HASTANE YAPMIYORSUNUZ, OKUL HİÇ YAPMIYORSUNUZ BARİ BİR AVUÇ KALAN İNSANINA SAHİP ÇIKIN…