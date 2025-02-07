“Köşemi bugün Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bırakıyorum. Ve yazdıkları bu makalenin altına kocaman bir de imzamı atmayı ihmal etmiyorum.. Çünkü ilk günden bugüne sadece aileler değil, Kıbrıs Türk toplumunun her bireyinin adalet mücadelesinin neferi olduğunu görüyorum.. İşte bu nedenle bıkmadan usanmadan adalet mücadelemize omuz vermeye, katillerin bir daha gün yüzü görmemesi için mücadele etmeye devam edeceğiz..”

Takvimler 6 Şubat’ı her gösterdiğinde, dünya için sıradan bir gün daha başlıyor belki. Ama bizim için 6 Şubat zamanın durduğu ve bir daha asla eskisi gibi akmayacağı kara bir gün olarak tarihte yerini aldı.

Depremin üzerinden iki yıl geçti, ama içimizde her gün büyüyen bir acı; büyük bir özlem, tarifsiz bir hüzün ve öfke…

6 Şubat’ta sadece bir deprem yaşanmadı; o gün ihmalin, sorumsuzluğun, denetimsizliğin en ağır bedeli ödendi ve ödenmeye devam ediyor. Aç gözlülerin yarattığı usulsüzlüklerde çocuklarımızın yaşam hakkı ellerinden alındı.

Şampiyon Melekler sadece takım değildi; onlar, yürekleri başarı için atan, birbirine sımsıkı sarılmış, hayalleriyle geleceğe ışık tutan pırıl pırıl çocuklardı. Adıyaman’a, bir şampiyonluk hayaliyle gitmişlerdi. Ama Grand İsias isimli yapıda hayalleri de, hayatları da enkaz altında kaldı. Grand İsias yalnızca bir otel değildi; ihmallerle, vicdansızlıkla, göz yumulan hatalarla inşa edilmiş bir tuzaktı. Deprem ile yıkılan sadece usulsüz, bilime uygun olmayan yapılar değildi, bizlerin de aileler ve toplum olarak yüreğimizde iyileşmesi mümkün olmayan yaralar açıldı.

Adalet Arayışımız Hiç Bitmeyecek

İki yıldır her gün 6 Şubat’a uyanıyoruz. Her sabah, evlatlarımızın seslerini duymadan, onların kahkahalarını işitmeden, umut dolu hayallerine eşlik edemeden başlıyoruz güne. Ama bir şeyi hiç değiştirmiyoruz: Adalet mücadelemize olan inancımızı!

Çünkü biliyoruz ki bu bir kader değildi. Bu, insan hayatına değer vermeyenlerin işlediği bir suçtu. Ve bu suç cezasız kalmamalı! İsias davası, yalnızca bizim değil, insan hayatının kutsallığını savunan herkesin davasıdır. Eğer bugün hesap sorulmazsa, yarın başka çocuklar da aynı ihmallerin kurbanı olacak. Biliyoruz ki toplumsal dayanışmanın sembolü olan davamızda biz birlikte olduğumuz sürece suçlular rahat etmeyecektir.

Biz Şampiyon Meleklerimize söz verdik! Onların isimlerini yaşatacağız, anılarını her nefeste diri tutacağız. Onlar için okullar, eğitim projeleri hayata geçirecek, ışıklarını hiç söndürmeyeceğiz.

Unutmadık, unutturmayacağız! Şampiyon Meleklerimiz daima bizimle! Ve biz, adalet yerini bulana dek mücadeleyi bırakmayacağız.

Depremlerin her an olası olduğu bu topraklarda toplum olarak yeterli arama kurtarma ekiplerinin olmasını destekleyelim. Yapı güvenliğine önem verelim. Bu toprakların yeni meleklere değil, yeni şampiyonlara ihtiyacı vardır.

Çünkü Şampiyonlar Ölmez!

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği