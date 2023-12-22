Buna göre Beyarmudu İlkokulu, Atatürk Meslek Lisesi, Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Şht. İlker Karter İlkokulu, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Değirmenlik İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Çanakkale Ortaokulu, Konuklar İlkolulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, İskele Ticaret Lisesi, Gülenyüzler Anaokulu, Kozanköy Mehmet Boransel İlkokulu, Ziyamet Özel Eğitim Merkezi, Karpaz Meslek Lisesi, Gaziköy Anaokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Atleks Sanverler Ortaokulu, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi ve Namık Kemal Lisesi için güçlendirme ve keşif bedelleriyle ilgili alınan kararlar tadil edilecek ve Resmi Gazetede yayınlanan yeni rakamlar üzerinden ihaleye çıkılacak.