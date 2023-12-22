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21.12.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Eski Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Menli TURAYEVA (K-27) yönetimindeki GZ 078 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Tuzla Kavşağına geldiğinde, kavşakta dikkatsizce Tuzla’ya dönüşe geçmesi sonucu, o esnada anayola çıkmak için kavşakta bekleyen Feray GAZİ (K-58) yönetimindeki NT 653 plakalı aracın sağ ön yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan NT 653 plakalı araçtaki yolcu Aylan GAZİ (K-82) kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde boyun kırığı teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Dahiliye Servisinde müşahede altına alınmıştır. GZ 078 plakalı araç sürücüsü Menli TURAYEVA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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