Yanlış çıkarılan sonuçların alım gücünü doğrudan etkilediğini ifade eden Barçın, eleştirilerde bulundu, rakamların bilinçli değiştirildiğini kaydetti. Barçın, bu uygulamaların hayat pahalılığı ile oynanmak olduğunu ifade ederek, tüm bunları belgeleriyle ortaya koyduğunu ancak hiçbir açıklama alamadığını kaydetti.

İstatistik Kurumu’nun bağımsız olduğunu ve atamaların liyakatlı yapılması gerektiğini ifade eden Barçın, kurumun güvenirliliğini yitirdiğini söyledi. Gayri Safi Milli Hasıla rakamlarının da yanlış verildiğini savunan Barçın, kuruma bir “çeki düzen” verilmesi, hayat pahalılığı ile ilgili yanlış değerlendirmelerin de düzeltilmesini istedi.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, yerinden söz alarak, değerlendirmelerin sadece kamu değil, özel sektör açısından da önemli olduğuna işaret ederek, halkın alım gücünü düşürmemek ve korumak için çalışıldığını anlattı.