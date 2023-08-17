Devrim Barçın’ın paylaşımı şöyle:

DEPREM VERGİLERİ NEREDE?

1 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe giren Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası uyarınca yaklaşık 300 Milyon TL para toplandı bugüne kadar.

Bu paranın nereye, ne miktarda, ne için, nasıl harcanacağı yasanın öngördüğü komisyon tarafından karar altına alınacak ve Bakanlar Kurulu onayına sunulacak.

Yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen karar üretilmesi için yasanın ön gördüğü tüzük çıkarılmadığı için şu an fonda olan Milyonlarca TL nerede duruyor, ne yapıldı kimse bilmiyor.

Okulların açılmasına az bir zaman kalmasına karşın toplanan paranın depreme hazırlık için kullanılabilmesi için tüzüğün çıkarılmaması tam bir aymazlıktır.

Halk deprem vergisini ödüyor, para var ama icraat yok.

Klasik bir UBP “icraatı” daha