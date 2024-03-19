Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Ekonomik ve Siyasi Çürümüşlük” konusunda yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu durumun ortada olduğuna işaret etti.

Hükümetin Meclise, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı gönderdiğini ifade eden Barçın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği öğrenci sayısı ve Muhaceret Dairesi arasında fark olduğunu söyledi.

Barçın, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı’yla eğitim adı altında ülkeye gelip iznini yenilemeyen insanlara af getirilmeye çalışıldığını ifade ederek, ülkede bu kadar yolsuzluk varken, neden bu yasa tasarısının geçirilmeye çalışıldığını, ülkede kaçak kalan insanlara çanak tutulmaya çalışıldığını sordu.

“Bu yasa tasarısıyla usulsüz işlem yapıldığı kabul ediliyor” diyen Barçın, Yasa Tasarının detayları hakkında bilgiler vererek, CTP’nin Yasa Tasarısına en şiddetli ve en dirençli şekilde karşı duracağını kaydetti.