SAYIN KELLE… BİRLİK BAŞKANI MISINIZ YOKSA BAKAN MI?

SAYIN KELLE… BİRLİK BAŞKANI MISINIZ YOKSA BAKAN MI?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında Kayalar köyü kırsal kesim arsaları ve civarına elektrik verilemeyecek.