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Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09.00'dan yaklaşık 13.00'e kadar; Ardahan’ın bir bölümü, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca ve Mersinlik köylerine elektrik verilemeyecek.

Meclis 15 Mayıs-12 Haziran arasında sadece pazartesileri toplanacak

Meclis 15 Mayıs-12 Haziran arasında sadece pazartesileri toplanacak

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