Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yüksek ve orta gerilim şebekelerinde yapılacak bakım-onarım çalışması kapsamında bugün 09.00 -14.00 saatleri arasında Girne bölgesindeki bazı köylerde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Kesinti yapılacak yerler şöyle:

Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ Bölgeleri, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy bölgeleri, Geçitköy Barajı Çamlıbel su arıtma tesisi ve pompa istasyonu.