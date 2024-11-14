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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle, Gaziköy, Meriç ağıllar bölgesi, Paşaköy, Paşaköy askeri tesisler, Turunçlu ve Kurudere ve İskele bölgelerine elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 10.00- 13.00 saatleri arasında olacak.

İskele de ise, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında; “Long Beach bölgesinde, Noyanlar Sitesi 19’un bir bölümü, Kömürcügil Sitesi, Edelweiss Sitesi ve Dumika Sitesi’nin bir bölümüne” elektrik verilemeyecek.