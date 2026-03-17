5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla yayılmadığı mesajda, bu büyük zaferin, Atatürkçü Kıbrıs Türk halkı için de derin ve özel bir anlamı olduğunu kaydetti.

Çanakkale’de ortaya konan mücadele ruhunun, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine ilham verdiğini, özgürlüğün, egemenliğin ve milli onurun ne denli kıymetli olduğunu öğrettiğini belirten Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anarken; Çanakkale Deniz Zaferi’nin milletimizin kaderini değiştiren büyük bir destan olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz.

Tarih boyunca karşı karşıya kaldığımız zorluklar, bizlere Çanakkale ruhunun sadece geçmişte kalmadığını, bugün de yolumuzu aydınlatan bir meşale olduğunu göstermektedir. Adada verilen Türklük mücadelesi, bu ruhun bir yansıması olarak kararlılıkla sürdürülmüştür.

Günümüzde bölgemizde ve adamızda yaşanan gelişmeler, Kıbrıs Türk halkının güvenliği, özgürlüğü, egemenliği ve geleceği açısından, garantör anavatanımız Türkiye’nin desteği ve himayesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.”

Tatar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hayatını kaybeden tüm kahramanları rahmet ve minnetle anarak, Çanakkale ruhunun ilelebet yaşatılacağını vurguladı.