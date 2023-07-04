Tozlu havaya dikkat! Tozlu havaya dikkat!

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Değirmenlik 14. Zırhlı Tugay, Bahçeli evler bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecek.