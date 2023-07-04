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Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Değirmenlik 14. Zırhlı Tugay, Bahçeli evler bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

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