Değirmenlik’te 14’üncü Zırhlı Tugay bölgesine 6 Kasım Pazartesi 10:00 ile 11:00 arası elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklı olacak.
Değirmenlik’te 14’üncü Zırhlı Tugay bölgesine 6 Kasım Pazartesi 10:00 ile 11:00 arası elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklı olacak.
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