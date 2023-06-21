Bunlar da ilginizi çekebilir

Açıklamada, Çalköy'ün doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri bölgesi ve Şehit Çocuğu Arsaları bölgesine 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında elertrik verilemeyeceği duyuruldu.

Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy bölgelerine orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği açıklandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Değirmenlik, Demirhan, Minareliköy ve Çatalköy’de elektrik kesintisi meydana geleceği bildirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.