Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde yarın üç saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak kesinti aşağıdaki bölgeleri kapsayacak:

“Sosyal konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastanesi, Adakent Üniversitesi ve bölgesi, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran arkası, Yeni Şehir bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (kuzey ve güney kampüsü), Telefon Dairesi, Sulu Çember’den Atatürk Çemberi’ne kadar olan salamis yolu, apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Otobüs Terminali, Eski Lemar bölgesi, bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Baykal bölgesinin bir kısmı ve İtimat bölgesi, Sulu Çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu bölgesi, Karakol bölgesinin bir bölümü, Fazıl Polat Paşa Cami ve bölgesi, Mesan Apartmanları”

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yapılacak kesintiden mağdur olunmaması için vatandaşların gerekli tedbirleri alması çağrısında bulunuldu.