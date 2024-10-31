KIB-TEK'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

1 Kasım 2024 Cuma günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan bakım onarım nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Girne Polis Müdürlüğü ve Civarı, Ciklos Mevkii, Onar Village ve Civarı, Doğanköy'ün Güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi Dağ Kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi’ne elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.