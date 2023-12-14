Karşıyaka Köyü’nün doğusunda yarın elektrik kesintisi olacak

Tatar: Çevre konusunda sürdürülebilir adımlar atılmalı Tatar: Çevre konusunda sürdürülebilir adımlar atılmalı

Kıb–Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti  09.30-12.30 saatleri arasında olacak.