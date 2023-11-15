Boğazköy-Gönyeli ana yolu üzerinde saat 18.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki araç sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Eda Eskiocak (K-27), yönetimindeki NR 200 plakalı araç ile Boğazköy istikametinden Gönyeli istikametine doğru seyrettiği sırada, Oray Sitesi önlerine geldiğinde önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Oray Sitesine dönüşe geçen aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Osman Asilkan (E-54) yönetimindeki ST 735 plakalı araç ile çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.