Gönyeli’de Doğa Sokak üzerinde dün saat 08.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Nidai Kordal (E-47) yönetimindeki VM 091 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Belediye Bulvarı kavşağına geldiğinde, ana yola seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden bulvara giriş yapması sonucu, o esnada bulvar üzerinde doğu istikametine doğru seyreden ve kavşak üzerinde dikkatsizce araç geçip tekrar kendi şeridine girmeye çalışan Samet Çakıl (E-41) yönetimindeki VP 139 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileği ile sol dizinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.