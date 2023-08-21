Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Boğaz Piknik Alanı her dönem birilerinin üzerinden prim yapacağı bir alan değildir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çelebi, “Son günlerde basında çıkan boğaz piknik alanı ile ilgili haberler ve burası üzerinden günü birlik ben temizlerim diyerek ne şov yapılacak bir konudur ne de kalıcı bir çözümdür. Orman Dairesine ait olan ve devlet tarafından özelleştirme yapılarak özel bir şirkete verilen alanın bir an önce Dikmen Belediyesine verilmesi gerektiği açıkça ortadadır. Bugün Dikmen Belediyesi’ne ait yeşil alanların peyzaj düzenlemesi ve bakımı takdir edilecek durumdadır” dedi.

Çelebi, “Piknik yapmak için oturacağımız masalar, ağaçların gölgesi, temiz hava, çöpler içinde ücrete tabi tutuluyor ve her dönem birileri çıkıp ben temizlerim diyor bu kalıcı bir çözüm olmadığı gibi kabul edilebilir bir durumda değildir. Biz Dikmen Belediyesi olarak buranın bizim sorumluluğumuza verilmesine bir kez daha talibiz” açıklamasını yaptı.