Dizdarlı: Hastaneler depreme dayanıklı mı acil araştırılmalı

Dizdarlı: Hastaneler depreme dayanıklı mı acil araştırılmalı

"Okuldaki tahribatın gözlenmesi için bilir kişi raporuna ihtiyaç yok, okul gözle görülür bir şekilde yıkılıyor" diyen Çelebi, "adım atılmadığı takdirde yarın okulu mühürleyip, çocuklarımızı koruyacağız dedi.

Dikmen İlkokulu binasının tarihi oluşu ve bakanlığın yıllar içerisindeki ilgisizliği nedeniyle çökme durumuna geldiğini belirten Çelebi, bugün bakanlıkla görüşeceğini, bakanlığın adım atmaması halinde yarın belediyenin okulu mühürleyeceğini açıkladı.

Telefonla katıldığı bir programında konuşan Çelebi, okulun 100 yıllık bir okul olduğunu belirterek, velilerle toplantı halinde olduklarını belirtti.

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